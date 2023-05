Astm sottoscrive linea di credito sostenibile da 450 milioni

Astm ha sottoscritto una linea di credito rotativo (revolving) legata a obiettivi sostenibili da 450 milioni di euro, della durata di 5 anni. Uno strumento che, spiega il gruppo autostradale controllato dalla famiglia Gavio, "rafforza ulteriormente il profilo di liquidità del gruppo e ne accresce la flessibilità finanziaria". Crédit Agricole attraverso la propria Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo con la Divisione Imi Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito come intermediari (underwriter) e coordinatori (joint sustainability coordinator) dell'operazione. Il gruppo ha poi aggiornato i propri obiettivi di sostenibilità assumendosi l'impegno di ridurre le emissioni di gas serra Scope 1 e 2 del 54% entro il 2030 rispetto al 2020, di ridurre entro lo stesso anno quelle Scope 3 dell'11,1% rispetto al 2021. Tra gli impegni anche quello di installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel 100% delle aree di servizio presenti lungo le reti autostradali gestite in Italia e in Brasile, entro il 2026.