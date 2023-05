Dal Fabbro, Iren investirà ancora di più in Piemonte, per Egea al lavoro ma il tempo è molto limitato

"Iren investe molto in Piemonte, intende farlo ancora di più, Ci sono diversi dossier che stiano guardando con attenzione". lo ha sottolineato il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, a margine di un incontro al Salone del Libro. "Stiamo investendo nella startup torinese ReMat che fa rigenerazione di materassi. Il materasso è una delle cose più inquinanti, ingombranti, più difficili da rigenerare che esista al mondo. Abbiamo acquistato una quota, ne rileveremo altre", ha spiegato Dal Fabbro. Quanto alla presenza al Salone Dal Fabbro ha detto che "Iren crede molto nel fatto che la cultura del profitto morirà e quindi bisogna combinare la cultura del profitto e quella della sostenibilità con la vicinanza delle persone. La cultura - ha osservato - è lo strumento che abbiamo per ridisegnare il futuro". "Abbiamo pazientemente aspettato, per due mesi siamo stati esclusi dalla trattativa. Da quando la scorsa settimana ci hanno invitato, senza perdere tempo stiamo lavorando con una squadra di esperti con grande serietà. Il tempo che ci hanno dato però è molto limitato". Ha detto il presidente a proposito del dossier Egea. "Stiamo lavorando con impegno per fare un'offerta, ma siamo molto preoccupati perché il tempo è molto, molto limitato", ha aggiunto.