Bando borghi, Moncalvo ottiene contributi per 1,3 milioni

Il Comune di Moncalvo (Asti) ho ottenuto 1,3 milioni di euro di contributi a fondo perduto per le imprese del territorio, tramite il Bando borghi. "Il Bando borghi apre un altro fronte di opportunità straordinaria per la nostra città - spiega il sindaco Christian Orecchia - arrivano altri fondi per lo sviluppo economico che bisognerà essere bravi a intercettare e spendere bene. Tra la prima parte del bando e questa abbiamo portato fondi del pnrr per circa 3,8 milioni di euro per lo sviluppo della città". "Siamo tra i pochi comuni italiani a beneficiare di questa misura - commentano il Vicesindaco Andrea Giroldo e l'assessore Barbara Marzano - e siamo al fianco delle attività moncalvesi nel raccogliere questa sfida. Ogni azienda potrà candidarsi per contributi a fondo perduto fino a 75.000 euro".