"Contro-salone del libro" con le case editrici della destra

Un contro-salone organizzato dalle case editrici di destra sarà ospitato questa sera al circolo Asso di bastoni, in via Cellini 22 a Torino. Si tratta di un incontro di case editrici indipendenti che si confronteranno su diversi temi tra cui la cultura "a destra" e la libertà di espressione. Nel 2019, infatti, Altaforte, la casa editrice considerata vicina a CasaPound, dopo essere stata invitata al Salone, in seguito alle polemiche nate sulla sua partecipazione, venne esclusa. "Ci sono in Italia decine di realtà che svolgono un lavoro di qualità, pubblicando volumi di assoluto valore, dando voce ad autori emergenti o controcorrente senza paura della censura del politicamente corretto", spiegano gli organizzatori. All'iniziativa interverranno Marco Scatarzi, di Passaggio al Bosco, Lorenzo Cafarchio, di Altaforte, già esclusa dal salone del libro qualche anno fa. Modererà la serata Andrea Lombardi, saggista ed editore.