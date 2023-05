Assessore Marrone, auspico un Salone più pluralista

"Per il futuro del Salone auspico più pluralismo possibile, in cui tutte le idee abbiano cittadinanza e si possano confrontare. Eventi come questo sono stati programmati dalla Regione Piemonte e non sono stati proposti dalla direzione del Salone". Lo ha detto Maurizio Marrone, assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, a margine dell'incontro con lo scrittore francese Alain De Benoist, fondatore del movimento Nouvelle Droite. "Lagioia in passato ha dimostrato pluralismo: ha fatto intervenire Houellebecq, ha patrocinato l'installazione artistica di Yukio MIshima. Ieri però si è reso colpevole di non avere affermato il diritto chiaro del ministro Roccella e di qualunque autore di essere ospitato nel Salone di potersi esprimere, presentare il suo libro. Una mancanza, credo, per non scontentare i contestatori", ha aggiunto Marrone. "Il problema non era la contestazione, ma la limitazione della libertà di pensiero dell'autrice e questo è stato un salto di qualità che ha creato un precedente molto grave che non si era mai visto nella storia del Salone". "Non troverete mai da destra, parlo del governo regionale e di quello nazionale, chiedere la rimozione di un intellettuale di sinistra o critico con il governo" ha sottolineato Marrone.