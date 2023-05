Bresso, decisioni di Bruxelles fondamentali per la nostra vita

Mercedes Bresso, da poco rientrata nel Parlamento europeo, sarà eletta domani vicepresidente della commissione per lo Sviluppo della Ue. L'ex presidente della Regione, che è già stata in due mandati europarlamentare ha presentato oggi le linee del suo impegno in Europa. "Non penso di ricandidarmi e non sono qui a cercare voti - spiega - ma per parlare di Europa ai piemontesi e far capire quanto le decisioni che si prendono in Europa sono fondamentali per la nostra vita. Mi occuperò di temi prioritari come l'ambiente, la sicurezza e la difesa, i diritti e la politica estera, dove c'è una sfida interessante perché 9 Paesi, fra cui l'Italia, hanno proposto di passare al voto a maggioranza e questo è molto rilevante per accelerare le decisioni". Quanto alle questioni interne Mercedes Bresso assicura di essere "a disposizione di tutti e col partito c'è un ottimo rapporto. Vorrei dare una mano al partito a far conoscere meglio l'Europa e a formare i giovani anche in vista della campagna per le prossime elezioni europee". A questo proposito il segretario regionale piemontese, Domenico Rossi, annuncia l'intenzione di far partire "momenti di pillole formative sul tema dell'Europa per la comunità del Pd e, a settembre, una summer school rivolta ai giovani su tematiche europee. Il ritorno di Bresso in Europa - conclude - è per tutto il Piemonte un elemento di forte positività, è una voce autorevole, porta esperienza e preparazione su temi centrali per il futuro del Piemonte dell'Italia e dell'Europa e lei trova in noi un interlocutore disponibile ad accogliere e rilanciare le cose da fare insieme".