Ospedale di Alessandria, al via iter per l'azienda universitaria

E' partito in Consiglio regionale l'iter per trasformare l'azienda ospedaliera di Alessandria in azienda universitaria. La proposta di deliberazione della giunta Cirio è stata illustrata dall'assessore alla Sanità Luigi Icardi "Questa trasformazione - ha sottolineato Icardi - darà vari vantaggi: ad Alessandria avremo a breve i primi laureati in medicina, ci sarà più personale per la cura e la ricerca. E' urgente far partire l'iter - ha rimarcato - perché è complesso". Il consigliere Pd Domenico Ravetti, alessandrino, ha rivendicato per il suo partito e l'amministrazione regionale di Sergio Chiamparino il merito di avere fatto partire l'intero processo. Ha però stigmatizzato la mancanza di "una informativa seria dell'assessore per fare un'analisi corretta della attuale situazione dell'ospedale di Alessandria". Ricordando che "il Pd, insieme a tutte le opposizioni, ha presentato 23 emendamenti per migliorare il progetto".