Ascom, a fianco del Comune per la Galleria Subalpina

Ascom Confcommercio Torino e provincia "sta monitorando con attenzione l'evolvere della situazione relativa all'acquisizione della Galleria Subalpina da parte del fondo americano Blackstone". "Fin dall'inizio - spiega l'Ascom - abbiamo sottolineato la necessità di proteggere le attività da operazioni che seguono una logica puramente economica che non ha nulla a che vedere con il valore intrinseco, e per alcuni aspetti immateriale, del luogo. Durante le numerose interlocuzioni con l'assessore Chiavarino e l'Amministrazione comunale abbiamo costantemente sottolineato l'importanza storica e culturale dei negozi e dei locali presenti nella Galleria e abbiamo chiesto di intervenire anche se si tratta di uno spazio privato. La Galleria esprime un patrimonio identitario della città non solo per i torinesi, ma anche per i turisti che rimangono stupefatti dall'atmosfera unica che vi si respira e dalla qualità delle attività che vi si svolgono. Il commercio tradizionale, qui come altrove, rappresenta un elemento distintivo e autentico dell'ambiente cittadino, della piazza e del centro storico, un autentico fiore all'occhiello che nessuno desidera veder scomparire. Purtroppo, dobbiamo parlare di necessità di protezione per queste attività, laddove sarebbe più naturale concentrarci sulla valorizzazione che meritano". L'Ascom confida che "il Comune di Torino riesca a raggiungere un accordo nella trattativa con Blackstone per preservare la decina di attività presenti. Siamo al fianco del Comune per sostenere una trattativa che favorisca gli imprenditori e gli esercenti presenti nella Galleria, affinché possano continuare a contribuire alla bellezza e all'unicità di Torino".