Cirio al top dei governatori (fuga in Europa più lontana?)

Il presidente del Piemonte al quinto posto nel sondaggio Swg. Davanti a lui Zaia, Bonaccini, Fedriga e De Luca. Una rilevazione che scaccia via i suoi tentativi di candidatura alle europee? Arrancano nelle retrovie gli esponenti di Fratelli d'Italia

Il più amato tra i governatori? Luca Zaia, neanche a dirlo. Il Doge, giunto al suo terzo mandato, resta saldamente in testa alla classifica dei presidenti di Regione che godono di maggior consenso tra i propri elettori: il 69% dei cittadini veneti considera il suo operato molto o abbastanza efficace. Alle spalle dell’esponente leghista Stefano Bonaccini (Pd), al vertice dell’Emilia-Romagna che ottiene il 64% di giudizi positivi a pari merito con il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimo Fedriga, anche lui della Lega. Tutti e tre sono appena stati rieletti così come Attilio Fontana della Lombardia che tuttavia non va oltre il 40% e arranca a metà classifica. È quanto emerge da un sondaggio di Swg sul ranking dei presidenti di regione effettuato tra marzo e maggio su un campione di 10.899 persone.

Al quinto posto ecco Alberto Cirio di Forza Italia che con il suo 46% si piazza appena dietro Vincenzo De Luca (49%). Un buon risultato per il governatore del Piemonte, il migliore tra quelli al primo mandato e soprattutto l'unico a non godere di una sovraesposizione mediatica nazionale. Vero che a oggi oltre la metà dei suoi elettori, almeno stando alla rilevazione, giudica negativamente il suo operato ma il risultato è più che lunsinghiero. Sondaggi da prendere con le pinze, basti pensare che pochi mesi prima il capitombolo elettorale del 2016 Piero Fassino era il sindaco più amato tra quelli delle grandi città italiane, ma che comunque rendono l’idea dello stato dell’arte a un anno dalle urne regionali in cui lo stesso Cirio non ha ancora deciso se si ricandiderà. Chissà, forse con queste percentuali sarà ancora più difficile per lui tentare la fuga in Europa essendo a oggi di gran lunga l'esponente più popolare del centrodestra.

Male o molto male tutti i governatori di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni. Terzultimo il laziale Francesco Rocca (30%), poco più su l’abruzzese Marco Marsilio (35%) e il marchigiano Francesco Acquaroli (40%). Ultimo il sardo Christian Solinas: per lui il gradimento di solo un quinto dei suoi corregionali.