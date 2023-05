Lavoro: Canalis (Pd), proposta legge su Ia

Una proposta di legge per "governare adeguatamente" l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei sistemi produttivi è stata presentata al consiglio regionale del Piemonte da Monica Canalis, consigliera del Pd. "L'obiettivo - spiega - è agire in modo preventivo, investendo sulla formazione dei lavoratori a rischio di essere sostituiti e sulla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori che hanno già perso il posto di lavoro, esercitando la competenza esclusiva della Regione in materia di formazione professionale" La nuova legge "si propone anche - aggiunge Canalis - di attivare un tavolo di confronto istituzionale con organizzazioni datoriali, sindacali, accademiche, formative e di ricerca, per avviare una reazione adeguata e coordinata all'attuale cambiamento produttivo, che ha dimensioni epocali con un impatto non solo economico, tecnologico e sociale, ma anche democratico, dal momento che il diritto al lavoro è un diritto fondamentale".