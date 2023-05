La "rossa" di Liuni

Dicono che… a passare dall’auto blu al rosso del tosaerba sia un attimo. Lo sa bene Marzio Liuni, ex parlamentare leghista, che è il primo a riderci su e a farci un po’ di sana autoironia sui social, postando una foto in cui viene ritratto a tagliare un prato (attento alle rose!). In realtà, però, la vita parlamentare per Liuni non si è conclusa con la mancata rielezione: non più da eletto, ma da collaboratore del compagno di partito Alessandro Benvenuto che in quanto questore di Montecitorio ha diritto a uno staff tutto per lui, Liuni sta continuando a frequentare la Capitale, assicurandosi anche un discreto stipendio. Perché in Lega avranno tanti difetti, ma non si scordano degli amici.