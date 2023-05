Giustizia: procuratore Anna Maria Loreto in pensione a giugno

Ultimi giorni di servizio per il procuratore capo a Torino, Anna Maria Loreto. Il magistrato andrà in pensione il 5 giugno. Oggi, al settimo piano del Palazzo di giustizia, vi è stato un momento conviviale di saluto ai colleghi dell'ufficio e al personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Anna Maria Loreto ha 70 anni ed è in magistratura da 42. Era stata indicata alla guida della procura di Torino, dove ha prestato servizio per l'intera carriera, alla fine del 2019. Da sostituto procuratore e poi da procuratore aggiunto si è occupata delle indagini più importanti sulla presenza della criminalità organizzata nel nord-ovest. Ha anche diretto (la prima donna nella storia degli uffici giudiziari subalpini) la Direzione Distrettuale Antimafia per il Piemonte e la Valle d'Aosta.