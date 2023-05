Covid: in Piemonte situazione stazionaria

Risulta stazionaria, rispetto alla scorsa settimana, la situazione epidemiologica in Piemonte relativa al Covid 19. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,2%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0.3%, mentre la positività dei tamponi è al 4,8%. Tra il 19 e il 25 maggio sono state vaccinate 1.127 persone: 21 hanno ricevuto la prima dose, 25 la seconda, 40 la terza, 516 la quarta, 525 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.895.732 dosi. I casi medi giornalieri dei contagi su tutto il territorio regionale sono stati 110, con un'incidenza (ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) pari a 18.2 in aumento (+5,9%) rispetto ai 17.1 dei sette giorni precedenti. Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 9.2 (+84%). Nella fascia 25-44 anni è 14. 5 (+1,4%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 20.5 (+25,8%). Nella fascia 60-69 anni è 21 (+18%). Tra i 70-79 anni è 27.9 (-13.1%). Nella fascia over80 l'incidenza risulta 34.7 (-4,4%). Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi in età scolastica, nel periodo 18-24 maggio, l'incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in diminuzione nelle varie fasce di età, o stazionaria.