Anarchico arrestato in Francia su mandato dei giudici di Torino

Un anarchico francese è stato arrestato nei dintorni di Limoges su indicazione della Corte d'appello di Torino: deve scontare una pena residua, per effetto di una serie di condanne, che è stata quantificata in un anno, otto mesi e due giorni di reclusione più sei mesi di arresto. L'uomo, Gregoire P., 37 anni, conosciuto nell'ambiente con il soprannome di Greg, in Francia era stato sottoposto a un controllo stradale: la gendarmeria ha così accertato che a suo carico pendeva un mandato di arresto europe (Mae). La pratica, secondo quanto si è appreso, è seguita in Italia dai carabinieri di Rivarolo Canavese.