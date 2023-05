Rai: Appendino, astensione M5s non determinante

Le nomine? "Noi in Rai ci siamo astenuti, l'amministratore delegato farà il suo percorso e gli auguro buon lavoro. Sia al primo giro che al secondo la nostra astensione non è stata determinante, sfatiamo questo mito". A dirlo, ospite di Rai Radio1, a "Un Giorno da Pecora", è la deputata M5S ed ex sindaco di Torino Chiara Appendino, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. ''Il punto è un altro, noi abbiamo in piedi una norma sbagliata, questa politicizzazione e lottizzazione scritta nera su bianco va cambiata, abbiamo lanciato anche degli Stati Generali a riguardo. A me fa un po' sorridere che oggi ci si stupisca di quello che è accaduto. Quella norma l'ha fatta Gasparri, poi l'ha peggiorata Renzi, noi dovremmo far si che la Rai sia indipendente''. Come valuta l'addio di Lucia Annunziata dall'azienda? ''A me dispiace dell'addio - ha detto l'Appendino - la considero una giornalista e una donna capace, ci rimette la Rai".