Controlli polstrada, 10 multe per guida stato ebbrezza

Dieci persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza, tre positive al test antidroga, tredici patenti ritirate e 130 i punti decurtati: è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia stradale nelle giornate del 5, del 7 e dell'11 maggio su strade e autostrade nel Torinese e nelle province di Aosta e Alessandria. Complessivamente sono stati controllati 62 conducenti tra cui 13 autotrasportatori. Alcune pattuglie hanno operato utilizzando un laboratorio mobile di tossicologia con un medico e un biologo a bordo. Il laboratorio ha consentito di avere un responso rapido dei campioni salivari prelevati e di metterli subito a disposizione delle pattuglie per essere usati come prova davanti all'autorità giudiziaria.