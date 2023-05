Migranti: Lega, no hub regionale a Druogno

"A fianco dei sindaci della Valle Vigezzo ci faremo sentire in ogni sede e con ogni mezzo per dire no alla folle idea dell'hub regionale (di accoglienza per i migranti, ndr) presso la Casa vacanze dei comuni del Novarese di Druogno". E' quanto comunica la Lega Salvini Vco. "La Vigezzo - è il testo della nota - è una valle turistica e quei numeri (si parla di 200 posti) non sono assolutamente sostenibili. La nostra idea sull'immigrazione clandestina, peraltro, è chiarissima: seguiamo la linea di ciò che abbiamo già fatto anni fa per stoppare l'arrivo dei migranti a San Pietro, in Valle Antrona. Il capogruppo in consiglio regionale Alberto Preioni e l'europarlamentare Alessandro Panza sono in contatto con tutti gli interlocutori, a partire dal ministero competente e dai prefetti di Torino, Novara e Verbania già raggiunti da una missiva la scorsa settimana, allo scopo di fermare questa strampalata ipotesi".