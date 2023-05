Da Alessandria all'Emilia cibo e aiuti per gli animali

Cibo per cani, gatti, cavalli, coniglietti, volatili. Poi coperte, ciotole, cucce, stivali, giubbotti catarifrangenti per un totale di 863 chili di materiale. E' il materiale raccolto per le zone alluvionate dell'Emilia Romagne dalle Guardie Zoofile Oipa di Alessandria, che oggi hanno proceduto alla consegna al Coordinamento Organismi Volontariato Protezione Civile, a Parma. "L'iniziativa - spiega Cristina Destro, comandante Guardie Oipa - è stata organizzata con i colleghi del Nucleo di Lecco e Como. Il viaggio ha impegnato 8 persone con 2 mezzi da Alessandria e altrettanti dalla Lombardia. Abbiamo già programmato un'altra missione per domenica 4 giugno portando a destinazione la merce rimasta in magazzino".