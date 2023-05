Psicologi a scuola, sì in 4/a commissione consiglio regionale

La quarta Commissione Sanità del consiglio regionale del Piemonte ha dato parere favorevole alla proposta di legge 186 "Istituzione del servizio di psicologia scolastica", presieduta inizialmente da Andrea Cane e, successivamente, dal presidente Alessandro Stecco. Lo scopo dell'istituzione del Servizio di psicologia scolastica è, come viene spiegato in una nota, di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, supportando le istituzioni scolastiche e le famiglie, di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile. Il servizio è previsto all'interno delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per inserire quindi in modo stabile la figura dello psicologo nelle scuole. Il testo prevede anche l'istituzione, presso la giunta regionale, di un Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale per la programmazione e attuazione dei vari interventi e per favorire le sinergie tra gli assessorati. E' stato inoltre deciso di trasmettere all'Aula la relazione finale sull'indagine conoscitiva sul disagio psicologico post Covid e rischio suicidario nella popolazione, con particolare riguardo a minori, soggetti fragili e persone esposte professionalmente.