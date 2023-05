L'Asl To4 avvia ambulatorio chirurgia plastica e ricostruttiva

L'Asl To4 ha aperto un ambulatorio di chirurgia plastica e ricostruttiva all'ospedale di Cuorgnè, destinato prevalentemente al settore oncologico. L'ambulatorio è gestito dalla dottoressa Federica Bergamin, medico specialista in ortopedia e chirurgia plastica, in carico all'ortopedia e traumatologia di Ivrea, diretta dal dottor Ugo Scarlato. "L'attività di chirurgia plastica e ricostruttiva è già presente da anni all'ospedale di Ivrea, prevalentemente per gli interventi di chirurgia in seguito a tumore del seno nell'ambito della Breast Unit - fanno sapere dalla direzione sanitaria dell'Asl To4 - il nuovo ambulatorio di Cuorgnè è operativo nella Day Surgery e implementa la specialistica ambulatoriale dell'ospedale".