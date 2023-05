La Fiom da Tavares il 2 giugno, un bus da Torino per Parigi

La Fiom venerdì 2 giugno sarà a Parigi - nel quartiere generale di Stellantis a Parigi-Poissy - con una delegazione di cento lavoratrici e lavoratori di tutti gli stabilimenti del Gruppo per chiedere garanzie per l'occupazione, migliori condizioni di lavoro e investimenti per la transizione industriale. Giovedì 1 giugno ci sarà un'iniziativa pubblica dalle 14.30 a Torino davanti al Comune, al termine della quale, intorno alle 17.30, partirà il pullman. Alla manifestazione parteciperà anche una delegazione del sindacato francese Ctg. "In questi mesi, oltre a non esserci stato l'avvio di nessun confronto, sono peggiorate le condizioni di lavoro in tutti gli stabilimenti del gruppo in Italia. Lo dimostrano le reazioni delle lavoratrici e dei lavoratori che da Pomigliano a Mirafiori hanno scioperato per chiedere lavoro, dignità, prospettive future e il rispetto delle norme di salute e sicurezza" spiega Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità. "A peggiorare il quadro di incertezza - continua Lodi - c'è la politica di accompagnamento incentivato di oltre 7000 lavoratori, dal 2021 a oggi, fuori dal perimetro aziendale, senza prevedere l'ingresso di giovani negli stabilimeti e in particolare negli enti di ricerca e sviluppo".