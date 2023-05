Fisco: Gusmeroli (Lega), semplificazione e riduzione tasse per la crescita

"Per la prima volta da cinquant'anni a questa parte, la Lega e la maggioranza di centrodestra danno finalmente una strategia al nostro sistema fiscale, in modo da rendere il fisco un po' meno nemico del cittadino". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega e co-relatore della delega fiscale, intervenendo a Verbania al convegno "La riforma fiscale per le imprese", organizzata dall'Unione industriale e dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del Vco. "Tre le direttrici principali: semplificazione, graduale riduzione della tassazione e riequilibrio del rapporto fra cittadino e fisco - ha aggiunto il parlamentare -. La scorsa settimana abbiamo presentato una serie di emendamenti, volti a migliorare ulteriormente il testo. Fra questi, la rateizzazione dell'acconto di novembre all'anno successivo, l'ampliamento nell'utilizzo dell'F24 come mezzo di pagamento unico di qualsiasi imposta, tassa o contributo ad Enti pubblici, la mini flat-tax estesa a società di persone e studi associati per giovani fino ai 35 anni, la graduale abolizione dello split payment, del reverse charge e della normativa sulle societa' di comodo, l'istituzione della figura del Garante per il contribuente, la sospensione dei termini in caso di istanza in autotutela, l'introduzione del principio di cassa per i redditi da locazione, il superammortamento dei costi del personale, abolizione microtasse compreso il superbollo, l'invio del modello F24 Imu precompilato per i cittadini, compensazione debiti e crediti d'imposta tra coniugi, l'aumento della deducibilita' del costo dell'assicurazione contro le calamità naturali, misure di sostegno alla natalità ed alla disabilità. Questo è il momento di puntare con ottimismo e fiducia sulla crescita del nostro Paese, in primis sostenendo le persone più in difficoltà e le imprese. Ricordiamoci sempre - ha concluso Gusmeroli - che dietro le Imprese ci sono le famiglie: far crescere il Paese significa sostenere non solo l'occupazione e la natalità ma anche il fardello del debito pubblico. Non ci sono altre ricette, questo è il momento della svolta: cogliamola".