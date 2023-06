Controlli dei carabinieri, due arresti per droga a Torino

Due arresti per detenzione di sostanze stupefacenti sono stati effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri di Torino. Il primo un 56enne fermato dai militari dell'Arma in via Duchessa Jolanda. Durante la perquisizione personale sono stati trovati sei involucri contenenti della cocaina e 96 grammi di hashish. Le droghe erano nascoste in un borsone. Il secondo arrestato è un 28enne fermato in corso Vittorio Emanuele II all'angolo con corso Cairoli che è stato trovato in possesso di cocaina e anfetamina. Altra cocaina è stata trovata insieme a una somma contante di 500 euro nel suo appartamento.