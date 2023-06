Auto elettrica: Visco, Italia ed Europa sono indietro

"Sull'auto elettrica in Italia e in Europa è mancata la consapevolezza dell'innovazione e oggi siamo indietro". Così il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, intervenuto al Festival internazionale dell'economia di Torino. "Nell'innovazione digitale - ha aggiunto Visco - la leadership non è sicuramente europea, è difficile aspettarsi che l'innovazione provenga da imprese europee. E' vero, mancano grandi imprese, ma possiamo rientrare in tante aree e sviluppi che neppure immaginiamo. Serve però unità, coesione e condivisione degli obiettivi".