Lo Russo, la strategia sul turismo ha buoni effetti

"I dati diffusi sul ponte del 2 giugno sono sicuramente molto positivi: abbiamo un tasso di incremento dei turisti enorme". Lo ha sottolineato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo a margine dell'inaugurazione della sede della società Blooming. "I turisti - spiega - stanno rispondendo alle azioni che abbiamo messo in campo in questi 18 mesi. Abbiamo fatto scelte molte precise per potenziare le attività di comunicazione e di marketing nazione e internazionale e per cercare di distribuire gli eventi su tutto l'anno. Uno dei limiti strutturali che ha ancora Torino, infatti, è avere flussi turistici con picchi per alcuni eventi e poi cali bruschi. Avere una programmazione un po' ragionata e distribuirli su tutto l'anno va in questa direzione. I numeri superiori al trend nazionale dimostrano che la strategia è giusta e che stiamo lavorando bene in questo settore. Si può fare ancora meglio ed è quello che faremo nei prossimi mesi".