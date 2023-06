Lo Russo, sarebbe un gravissimo errore restituire fondi Pnrr

"Sarebbe un gravissimo errore restituire queste risorse, rinunciarvi o chiedere dilazioni eccessive nei tempi, che peraltro farebbero fare brutta figura al Paese". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine delle celebrazioni per il 209/o anniversario della nascita dell'Arma dei carabinieri, a proposito dei ritardi sui fondi assegnati al Pnrr. Lo Russo ha sottolineato che "dei 209 miliardi del Pnrr 40 sono stati destinati ai comuni e sono quelli che sono stati spesi con maggior efficacia e con più celerità nonostante le tante difficoltà strutturali che le amministrazioni comunali hanno dovuto affrontare, a partire dalle carenze strutturali del personale". "Siamo convinti che se si dovessero verificare economie in altre amministrazioni meno virtuose - aggiunge il primo cittadino -. la strada possa essere quella di dare queste risorse ai comuni che hanno i progetti pronti e che purtroppo per una carenza di risorse non sono riusciti a far partire i lavori". Soffermandosi su Torino il sindaco ha spiegato che il suo è un "riferimento esplicito al proseguimento della linea 2 della metropolitana sia nel tratto dal Politecnico a Strada del Portone, che dal tratto nord verso San Mauro". "Il progetto in questo caso sarebbe pronto da mettere a terra e sarebbe veramente un peccato perdere queste risorse che invece potrebbero essere utilizzate efficacemente nell'interesse della città e dei torinesi", conclude Lo Russo.