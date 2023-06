Istituto Zooprofilattico, Ghittino nuovo direttore generale

Claudio Ghittino, 63 anni, medico veterinario, è il nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. È stato designato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 24 del 2 giugno 2023, in accordo con Regione Liguria, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Ministero della Salute. Ghittino subentra al direttore sanitario, Angelo Ferrari, che dal gennaio 2019 guidava l'Istituto in qualità di direttore generale facente funzioni. Per Ghittino è un ritorno all'Istituto, dove aveva iniziato la sua carriera nella rete degli Zooprofilattici nel 1989, con l'incarico di responsabile del Laboratorio di Ittiopatologia ed esperto referente del Centro per lo Studio delle Malattie dei Pesci. Dal 2000 e fino alla nomina all'Istituto del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha prestato servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche, in qualità di Direttore della struttura complessa della Sezione Territoriale di Terni.