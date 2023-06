Sanità: Icardi, Piemonte è in linea con obiettivi del Pnrr

"Al momento in ambito sanitario non esistono particolari criticità per l'attuazione degli interventi previsti con le risorse del Pnrr e del Pnc (il Piano nazionale degli interventi complementari, ndr). Trattandosi però di obiettivi nazionali e non regionali è importante che ogni Regione si impegni a raggiungere gli obiettivi fissati nei tempi previsti". Così l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, intervenuto sull'argomento in Commissione Sanità. Le risorse stanziate complessivamente per il Piemonte sono di 922,9 milioni di euro. "A maggio - ha sottolineato Icardi - il Piemonte ha raggiunto tutti i target previsti ed è in corso di approfondimento l'intervento per la Casa di comunità di strada Villar Dora a Torino, per valutare la possibilità di realizzarlo attraverso Scr. Riguardo all'Ospedale di Ovada, si è invitata l'Asl di Alessandria a interloquire con il professionista incaricato per definire in tempi rapidi gli interventi di miglioramento sismico, nei limiti di budget previsti". "I prossimi passi - ha spiegato - riguardano i Centri operativi territoriali (Cot), le Case e gli ospedali di comunità e gli interventi per l'antisismica. Per la sostituzione di grandi apparecchiature sono in corso i confronti con le Aziende sanitarie regionali per verificare il rispetto del target previsto con il minimo impatto sulle prestazioni". "Qualche criticità resta - ha osservato - su digitalizzazione dei Dea e fascicolo sanitario elettronico, mentre sono in corso approfondimenti nazionali sulla possibilità di raggiungere pienamente il target per l'assistenza domiciliare integrata".