POLVERE DI (5) STELLE

Appendino (quasi) vice Conte,

primo passo per fargli le scarpe

L'annuncio sembra imminente. L'ex sindaca di Torino numero due del M5s fino alle europee per poi prendere le redini del partito dopo la probabile débâcle. "Stupidaggini", dicono dall'entourage dello statista di Volturara Appula. Ma Grillo invece...

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. Giuseppe Conte è pronto a nominare Chiara Appendino vicepresidente del M5s. Una decisione anticipata nelle scorse ore alla prima linea del partito e fortemente caldeggiata da Beppe Grillo, il para-guru pentastellato e fondatore del movimento che non ha mai fatto mistero di credere assai poco, per usare un eufemismo, nelle doti del fu Avvocato del popolo. Per l’ex sindaca di Torino, oggi deputata, potrebbe trattarsi del primo passo per prendere in un futuro prossimo la guida dei Cinquestelle, magari all’indomani delle elezioni europee di fronte al più che probabile deludente risultato. Ipotesi che fonti vicine all’ex premier e rilanciate dall’house organ ufficioso (il Fatto) liquidano come “stupidaggini” ma che trovano invece più di un riscontro negli ambienti romani.