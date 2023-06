Fassino ricorda Bodrato alla Camera, lungo applauso dell'Aula

"È con dolore e emozione che apprendo della scomparsa di Guido Bodrato. Più volte deputato e ministro, stretto collaboratore di Benigno Zaccagnini, una delle voci più autorevoli della Dc e del mondo cattolico progressista, unanimemente riconosciuto per profondità di pensiero, rigore morale, passione politica e civile. Gli rivolgo un ultimo affettuoso saluto ricordando con nostalgia un amico con cui ho condiviso anni di comune impegno politico a Torino e in Parlamento. Sono certo che la Camera dei Deputati vorrà dedicare un momento di solenne ricordo ad un uomo che ha servito con onore e dedizione la Repubblica e le sue istituzioni" Con queste parole Piero Fassino ha annunciato in apertura di seduta alla Camera la scomparsa di Guido Bodrato, esprimendo il cordoglio a cui si è unito tutto il Parlamento in un lungo applauso corale.