Il posto di Berlusconi

Dicono che… toccherà a una torinese, la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio, relatrice delle pratiche per la successione al seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi. È stata convocata per oggi la giunta per le elezioni di Palazzo Madama, presieduta da Dario Franceschini, che una volta formalizzata la situazione stabilirà la procedura con cui indire nuove elezioni: la norma prevede 90 giorni di tempo per il ritorno alle urne nel collegio denominato Lombardia 06, noto come Monza-Brianza, dove l’ex premier era stato eletto a settembre. In verità le suppletive potrebbero slittare ulteriormente per le proroghe previste nel periodo estivo arrivando fino a metà settembre.