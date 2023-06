'Ndrangheta: pg, a Carmagnola si sapeva di presenza

A Carmagnola (Torino) vi era la consapevolezza della presenza e del potere della 'ndrangheta, tanto che le persone legate all'organizzazione criminale erano riuscite, in diverse occasioni, a svolgere i propri affari illeciti senza ricorrere a intimidazioni o minacce dirette. Lo ha detto oggi il pg Paolo Toso aprendo la sua requisitoria al processo d'appello Carminius-Fenice. Il riferimento è a un paio di vicende che in primo grado avevano portato a delle assoluzioni. Il tribunale di Asti, il 10 giugno 2022, aveva condannato sedici imputati su ventuno. La causa riguarda anche l'ex assessore regionale Roberto Rosso, chiamato a rispondere di un episodio di voto di scambio (cinque anni la pena inflitta in primo grado).