Accoltellato alla fermata del bus a Torino, fermato l'aggressore

Una discussione alla fermata del bus è sfociata in un accoltellamento, a Torino, dove in corso Sebastopoli, nel quartiere Santa Rita, un uomo di 52 anni è stato ferito con un oggetto appuntito da un albanese di 32 anni. Quando la vittima dell'aggressione è caduta a terra è stata colpita da un calcio al volto. Il 32enne è stato fermato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza che in quel momento si trovavano di pattuglia. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale Molinette, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione i due non si conoscevano.