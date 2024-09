L'Operosa ai sindacati: abbiamo sempre rispettato il contratto

L'Operosa ha "sempre applicato e riconosciuto il contratto collettivo nazionale di lavoro, un impegno evidente e riconosciuto negli anni, a dimostrazione della nostra integrità e conformità alle norme vigenti". Lo afferma, in una nota, l'azienda, in merito allo sciopero e al presidio dello scorso 27 settembre alla stazione di Porta Nuova. "La nostra azienda, con una solida e duratura presenza nel settore ferroviario - afferma - ha sempre operato in piena coerenza con gli standard di settore e le regole contrattuali stabilite a livello nazionale, costruendosi una reputazione di serietà e affidabilità sia nei confronti dei nostri dipendenti che nei confronti dei nostri partner e committenti. L'Operosa si è costantemente impegnata a applicare scrupolosamente tutte le normative contrattuali relative ai turni di lavoro, alle retribuzioni e alle tutele previste dal contratto". L'Operosa spiega di avere deciso di interrompere le relazioni sindacali "quando gli argomenti del tavolo non riguardavano più solo la legittima natura contrattuale del rapporto, ma le azioni delle rappresentanze sindacali avevano come obbiettivo (dichiarato) il ritiro d'appalto, ledendo la nostra reputazione e a discapito della nostra immagine".