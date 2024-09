Parco della Salute di Torino, aggiudicata gara da 500 milioni

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Nocivelli Abp spa e dal Consorzio Stabile Sis si è aggiudicata la gara, da 500 milioni di euro per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, che prevede la costruzione delle nuove sedi ospedaliere di Molinette, Cto e Sant'Anna. Il contratto di partenariato pubblico-privato avrà una durata di 30 anni, di cui 5 anni di lavori per la realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche e i successivi 25 anni di gestione dei servizi a corredo dell'opera. Il Consorzio Stabile sis si occuperà di eseguire le opere edili, Nocivelli delle opere impiantistiche. La gestione dei servizi di facility management e del servizio energia sarà invece affidata ad entrambe le società. Il valore complessivo dei ricavi attesi per l'intera durata della concessione (30 anni) è di 1,5 miliardi di euro, comprensivi di oneri finanziari e opere e servizi di competenza sia del Consorzio Stabile che di Nocivelli ABP.