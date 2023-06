A Verbania ricordati i 42 martiri di Fondotoce e 17 Baveno

Si è svolta questa mattina a Verbania, presso la Casa della Resistenza, la commemorazione dei 42 martiri di Fondotoce e dei 17 martiri di Baveno, uccisi tra il 20 e il 21 giugno del 1944. Nel ricordare le vittime del rastrellamento compiuto dai nazifascisti, il presidente dell'associazione Casa della Resistenza, Gianfranco Fradelizio, ha rivolto "un forte appello, in particolare ai giovani, all'impegno politico per contrastare i pericoli che incombono sulla nostra democrazia, di difendere i princìpi della Costituzione e reclamare le riforme necessarie a rafforzare, ampliare e modernizzare il nostro sistema democratico". "È grave che praticamente il 70% degli elettori non vada a votare: l'indifferenza non fa bene al Paese - ha aggiunto Fradelizio -. La Resistenza non è finita perché i valori di pace, libertà e uguaglianza sono ancora in pericolo".