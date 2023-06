GLORIE NOSTRANE

Fischi al sindaco Gargamella,

la rivolta dei puffi di Fossano

Nell'ultimo giorno del palio va in scena la contestazione: urla e striscioni contro il primo cittadino leghista che non riesce a parlare. Un rapporto da sempre difficile con i suoi concittadini. Quando in Consiglio disse: "Coi libri non si mangia" - VIDEO

Striscioni, urla, risate e fischi. La protesta è andata in scena nella piazza del Castello a Fossano, sabato scorso. Il sindaco leghista Dario Tallone, aprendo la Giostra dell’Oca 2023, ultimo atto dell’ambitissimo palio cittadino, è stato sonoramente contestato dai presenti che ne hanno coperto la voce durante il suo intervento, mentre mettevano in mostra uno striscione in cui lui è “Gargamella” e “noi non siamo puffi”. Alcuni addirittura si sono alzati dando le spalle al primo cittadino che parlava. Insomma, la serata conclusiva della rievocazione storica di Fossano, quest’anno è diventata teatro di attualità politica con proteste e contestazioni contro un’amministrazione comunale sempre più in crisi nel rapporto coi cittadini.

Classe 1970, geometra, Tallone è sindaco dal 2019 quando il segretario della Lega cuneese Giorgio Bergesio lo impose agli alleati del centrodestra e lui vinse il ballottaggio contro Paolo Cortese, preside, espressione del centrosinistra. Un rapporto difficile quello tra Tallone e la sua città sin dai primi mesi della sua gestione quando arrivò il Covid e lui, stelletta al petto, si trasformò subito in sceriffo, pronto a redarguire chiunque uscisse di casa. “Fai la voce grossa coi fossanesi anziché bussare alla Regione che non fornisce i dispositivi di protezione ai nostri medici” lo attaccavano le opposizioni. Lo scontro è andato avanti a lungo fino all’ultima perla, alla fine dello scorso anno, in cui durante una seduta del Consiglio, canzonando proprio Cortese che gli chiedeva di non tagliare i fondi per le biblioteche pubbliche, ha risposto “Io non ho mai visto dare da mangiare alla gente coi libri”. Di certo lui deve averne “divorati” pochi.