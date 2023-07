Stellantis: Lo Russo, annuncio su Mirafiori rassicura

"L'annuncio di ieri rassicura un po' rispetto alle prospettive che in qualche modo erano state un po' ventilate di abbandono del sito produttivo di Mirafiori. Uno dei tre siti sulla green economy avrà base a Torino, si parla di oltre 10 mila persone insediate, ovviamente alcune di queste saranno prese da altri siti produttivi ma per una volta non c'è una delocalizzazione da Torino verso altri siti, ma, al contrario, Torino sarà l'hub verso cui convergeranno altre competenze, altre credo verranno attinte dal mercato. Questa è sicuramente un'ottima notizia perché portare la testa e l'ingegneria di una casa di produzione di beni, come può essere l'auto, significa avere una garanzia di continuità rispetto alla strategia". Così, all'indomani dell'annuncio di Stellantis, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì su Radio Gtt e Radio Jukebox Torino. "Il fatto che l'investimento sia di oltre 350 milioni - aggiunge - è un'ottima notizia. Monitoriamo ovviamente la rimanente parte, che è quella della produzione dei veicoli. La 500 elettrica sta andando benissimo, sta vendendo molto, c'è il progetto di Maserati che dovrebbe insediarsi, quindi diciamo che la conversione ecologica si sta rivelando quella che deve essere, cioè un'opportunità di riconversione e di cambio di pelle della produzione della manifattura torinese".