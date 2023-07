Confesercenti, al via il Franchising Point per le imprese

Confesercenti apre lo sportello Franchising Point. L'obiettivo è quello di fornire informazioni su come aprire un'attività nel settore franchising. Dalle consulenze su contratti di franchising ai business plan, fino al geomarketing e non solo. Si tratta di un supporto anche a tutte quelle aziende che intendono diventare franchisor, registrando il marchio e fornendo tutte le consulenze necessarie per ampliare la rete di franchising. Confesercenti opera nel settore attraverso la sua federazione di categoria Federfranchising. "Si tratta - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - di un ampliamento dei nostri servizi dedicati alle imprese, in un campo che sta avendo uno sviluppo significativo, ma che bisogna conoscere bene in tutte le sua implicazioni, giuridiche e organizzative, per potervi operare con successo. Abbiamo professionisti competenti per offrire a chi già opera nel settore o vuole entrarvi i giusti consigli".