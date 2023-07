Parità di genere, lanciato contest per la città ideale

Qual è la città che le ragazze e i ragazzi vorrebbero? Per scoprirlo, l'associazione Torino Città per le Donne promuove la prima call for ideas 'La Città ideale come la immaginate?', un contest per giovani fino ai 29 anni che vogliano condividere il loro progetto di città ideale basato sulla parità di genere. L'iniziativa anticipa la prima edizione del festival 'Women & the City', in programma dal 12 al 15 ottobre e che vuole dare l'avvio a una riflessione comune che favorisca le prospettive di genere nelle politiche locali, rendendo gli spazi e le pratiche cittadine accessibili, inclusive ed eque. Il concorso, aperto fino al 3 settembre, chiede ai giovani di raccontare la loro città ideale attraverso una ricerca, un tema, una storia o un progetto creativo, con contenuti fotografici o multimediali. "Dall'ambiente alla leadership, dall'innovazione alla medicina di genere, passando per la città fisica e la mobilità, la cultura, lo sport, la violenza di genere - sottolinea la presidente dell'associazione, Antonella Parigi -, con 'Women & The City' vogliamo raccontare le buone prassi degli enti, in particolare delle amministrazioni comunali, delle associazioni, delle imprese, delle persone. La prima chiamata è per i più giovani e le associazioni locali di Torino, con cui vogliamo scrivere il programma off".