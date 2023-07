Nallo nella cabina di Renzi

Dicono che… anche per lei è stata una sorpresa, ma a differenza del “renitente” Ettore Rosato, Vittoria Nallo è ben felice di essere stata inserita nella cabina di regia di Italia Viva. Dell’organismo, nominato e presieduto da Matteo Renzi, che dovrà accompagnare il partito al congresso d’autunno, fanno parte pezzi da novanta dell’inner circle renziano, da Teresa Bellanova a Elena Bonetti, da Raffaella Paita a Ivan Scalfarotto. Un ulteriore riconoscimento per la giovane consigliera della Circoscrizione 1 di Torino, che da militante di base ha velocemente salito i gradini della gerarchia interna, passando in poco tempo da coordinatrice di zona a responsabile nazionale del tesseramento di Iv.