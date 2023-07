Cirio, apprezziamo impegno governo e garanzie di Stellantis

"Apprezziamo l'impegno del governo e del ministro Urso per aumentare la produzione di auto in Italia, così come la garanzia arrivata oggi da Stellantis che questo è un obiettivo comune. Per le aree ad alta vocazione produttiva come Torino e il Piemonte è sicuramente una buona notizia perché conferma che Stellantis crede nel nostro territorio e nell'Italia ed è intenzionata a renderlo parte della filiera della transizione ecologica che segna la rotta per i prossimi anni". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capofila tra i governatori delle Regioni che ospitano stabilimenti Stellantis, dopo aver ricevuto la telefonata del ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso che l'ha informato dell'esito dell'incontro di oggi a Roma con l'ad di Stellantis Carlos Tavares. "Unire le forze, Stato e Regioni italiane legate alla produzione di auto, è una strategia vincente - aggiunge Cirio - perché ci permette di rendere i nostri aiuti più consistenti e pertanto più efficaci, ma, dall'altra parte, di pretendere anche che a questi aiuti corrisponda un aumento della produzione di auto in Italia e di conseguenza dell'occupazione".