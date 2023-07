Stellantis: Cirio, Piemonte si candida per produrre più auto

"Abbiamo già definito con Stellantis un percorso che coinvolge la Città e la Regione che porterà alla nascita dell'hub del riciclo europeo a Mirafiori e questo è molto importante. Con questa novità che il governo ha messo in campo per produrre più auto in Italia, il Piemonte si candida". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, commentando l'esito dell'incontro di ieri tra il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso con l'ad di Stellantis Carlos Tavares. "E' la prima volta che il Governo fa un accordo coinvolgendo le Regioni - ha spiegato - è una novità di metodo straordinaria, di cui va riconosciuto il merito del ministro che ha voluto mettere in fila istituzioni regionali e nazionali". "Abbiamo già avuto un incontro una quindicina di giorni fa - ha proseguito - ho coordinato le 7 Regioni dove ci sono gli stabilimenti di Stellantis. Abbiamo già usato questo metodo per Mirafiori".