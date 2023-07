Ok di Urso ad accordo su innovazione con STMicroelectronics

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato la stipula dell'Accordo per l'innovazione "Arrowhead Tools - Arrowhead II", per lo sviluppo di nuovi strumenti informatici utili a eseguire funzioni specifiche nei settori smart city ed energetico, da realizzare nelle città di Catania, Agrate, Amaro, Torino e Bologna. Il progetto è stato presentato dalla società STMicroelectronics, in qualità di capofila, in collaborazione con Eurotech, Santer Reply, Politecnico di Torino e Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica. Grazie all'alto impatto tecnologico in ambito di efficientamento energetico, il progetto è stato selezionato dall'Unione Europea nell'ambito della call ECSEL JU 2018, (Electronics Components and Systems for European Leadership), che rappresenta il pilastro portante della strategia industriale europea nel campo dell'elettronica. L'accordo prevede un investimento complessivo di oltre 18 milioni di euro per il quale il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 5.832.869 euro. Le Regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sicilia comparteciperanno economicamente per un ammontare complessivo di circa 380.000 euro. L'accordo sarà gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero.