Carlo Picco eletto presidente di Federsanità Anci Piemonte

Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino e Commissario dell'Azienda Zero, è stato eletto presidente di Federsanità Anci Piemonte all'unanimità dall'assemblea regionale composta dai direttori generali iscritti alla federazione e dai rappresentanti in quota Anci. L'assemblea che si è riunita nella sede dell'Azienda Zero ha espletato i suoi obblighi statutari nominando anche il comitato direttivo distribuito tra la componente sanitaria e quella degli enti locali. Per la Componente sanitaria sono stati eletti: Carlo Picco; Francesco Arena (Direttore generale Asl At); Franca Dall'Occo (Direttore generale Asl To3); Giovanni La Valle (Direttore generale Aou Città della Salute Torino); Livio Tranchida (Commissario Ao Santa Croce e Carle Cuneo); Gian Paolo Zanetta (Direttore generale Ospedale Cottolengo); Gianfranco Zulian (Direttore generale Aou Maggiore della carità di Novara). Per la Componente Anci sono stati eletti Angelo Barbaglia, sindaco di Cureggio (Novara) e direttore Ciss Borgomanero; Vincenzo Camarda, Consigliere comunale Città di Torino; Mauro Durbano, vicesindaco di Ceresole Reale e vice presidente Ires Piemonte; Pier Giuseppe Genovese, sindaco di Susa (Torino); Elisabetta Pederigo, assessore comune di Valdilana (Biella); Roberto Pella, sindaco di Valdengo (Biella) e vicepresidente vicario Anci Nazionale, Alessandro Stecco, consigliere Città Vercelli. Piero Rolando Perino, sindaco di Pascorsano (Torino) è stato invece nominato componente dell'Osservatorio sulle buone pratiche socio-assistenziali che nasce da una collaborazione tra Agenas, Federsanità, Anci e Ifel. Il neo presidente ha nominato anche i due vice presidenti, Alessandro Stecco (vicario) e Vincenzo Camarda.

"Il lavoro di squadra è fondamentale - ha sottolineato Picco - occorre lavorare con l'obiettivo comune dell'integrazione socio sanitaria, con il coinvolgimento delle aziende sanitarie, dei comuni, dei Consorzi socio assistenziali e delle associazioni di volontariato attraverso progettualità di coprogettazione. Confermiamo la collaborazione con la Confederazione nazionale mantenendo salda la nostra impronta regionale attraverso proposte concrete su progetti e formazione negli ambiti di competenza della nostra mission federale". Scopo di Federsanità Anci Piemonte, è stato sottolineato, "è quello di assicurare un collegamento tra Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere e il sistema delle autonomie locali per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando le funzioni e le attività delle Aziende associate e degli Enti Locali nel rispetto della normativa regionale in materia. Inoltre mira a supportare il coordinamento delle attività degli enti associati e proporre linee di indirizzo comuni; iniziative di studio e organismi di assistenza tecnico-giuridica.