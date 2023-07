Ddl su Formazione e lavoro, Commissione approva 4 articoli

La III Commissione del Consiglio regionale ha approvato oggi i primi quattro articoli del disegno di legge dell'assessora Elena Chiorino su orientamento permanente, formazione professionale e lavoro. L'esame degli articoli rimanenti è stato rimandato a un approfondimento condiviso, poiché non è stato trovato un accordo per proseguire. La consigliera Pd Monica Canalis ha "riconosciuto al ddl il merito di aver aperto un confronto, razionalizzato e aggiornato la materia", sottolineando però che le agenzie formative accreditate hanno espresso forti critiche. La consigliera si è poi detta contraria all'apertura dell'accreditamento della formazione in obbligo di istruzione e della formazione per disoccupati anche ai soggetti che non sono no profit. Silvio Magliano dei Moderati ha domandato quale sia il rapporto tra il disegno di legge presentato e le norme proposte a livello centrale, che dovrebbero uscire a settembre. Magliano ha anche posto il problema della contrattualistica che può spingere al ribasso le retribuzioni degli operatori. Chiorino ha rimarcato la bontà delle scelte del suo disegno di legge, sottolineando come si stia lavorando "per valorizzare la formazione professionale nell'ambito di una legge che permette di regolare le politiche del lavoro attraverso un quadro normativo strategico, programmatorio e di governance".