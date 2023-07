LA SACRA RUOTA

Stellantis, più utili che auto

Superati (quasi) del tutto gli intoppi logistici, le consegne fanno volare i conti. I ricavi salgono del 12%, utile netto +37% e risultato operativo +11%. "Semestre record", esulta il ceo Tavares, ma ancora luci e ombre sulla produzione. Cresce l'elettrico

E l’auto va, almeno nei conti. Stellantis ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto di 10,9 miliardi di euro, in crescita del 37% rispetto al primo semestre 2022. I ricavi netti sono stati pari a 98,4 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, principalmente per un aumento delle consegne di auto grazie al miglioramento della situazione delle catene di fornitura, soprattutto dei microchip. Il risultato operativo rettificato è di 14,1 miliardi di euro, in salita del 11% rispetto al primo semestre 2022, con un margine forte del 14,4%. L’utile netto è di 10,9 miliardi di euro, con un balzo in avanti del 37% rispetto al primo semestre 2022. Il flusso di cassa industriale netto è di 8,7 miliardi di euro, in aumento di 3,3 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2022.

Il gruppo italo-francese nato dalla fusione tra Fca e Psa e partecipata da Exor della famiglia Agnelli-Elkann, ha confermato la guidance per l’intero 2023 alla luce dei risultati del primo semestre dell’anno. Il gruppo automobilistico si aspetta per il 2023 un margine sull’utile operativo adjusted a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo, come già indicato alla fine del primo trimestre 2023.

“La nostra eccezionale performance nel primo semestre di quest’anno supporta la nostra sostenibilità a lungo termine e la nostra capacità di realizzare gli ambiziosi obiettivi del piano Dare Forward 2030 – sottolinea il ceo di Stellantis, Carlos Tavares – occorrono uno sforzo unitario e una mentalità aperta da parte di tutte le nostre persone per affrontare il percorso di trasformazione senza compromessi e proteggere al contempo l’azienda dalle sfide esterne. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i dipendenti e sono orgoglioso di poter dire che i team stanno operando con successo sotto molteplici aspetti. Siamo ben posizionati per la parte restante del 2023 e oltre”.

Stanno andando bene le vendite globali di veicoli elettrici e delle auto a basse emissioni in aumento, anno su anno, rispettivamente del 24% a 169 mila unità e del 28% a 315 mila unità. Buone performance con volumi però ancora contenuti. Stellantis si è posizionata al terzo posto nel mercato Eu30 per vendite totali di elettriche pure e al secondo posto nel mercato statunitense per vendite di basse emissioni.