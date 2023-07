Anfia, avremo finalmente un piano industriale per l'Auto

"L'incontro con il ministro Urso è andato bene, c'è un clima positivo di collaborazione. Come Anfia e come filiera dell'automotive plaudiamo all'iniziativa del governo. Siamo sicuri che un accordo di questo tipo possa costituire una pietra fondante per una politica industriale dell'automotive per il lungo periodo nel nostro Paese, particolarmente necessaria di fronte alla transizione ecologica". Così il presidente dell'Anfia, Roberto Vavassori, dopo l'incontro con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "In ogni buon negoziato è bene non diffondere troppe notizie, visto anche che i tempi sono molto stretti. Ci saranno due step: uno sull'immediato e l'altro sul lungo periodo. E' un piano articolato", ha spiegato Vavassori. Bocche cucite anche sulle cifre sul tavolo relative al budget per incentivi, contratti di sviluppo e gigafactory. "Sono tante tessere di un interessante mosaico. E' un piano che vuole creare le condizioni per produrre automobili in Italia", si limita a dire il presidente dell'Anfia.