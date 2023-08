Stellantis, Fim-Cisl: incontro Mimit interlocutorio, percorso postivo

"Nelle intenzioni del Mimit si prevede la definizione di un protocollo di massima con Stellantis entro la prima decade di settembre a cui far seguire l'apertura del tavolo di confronto che vedrà il coinvolgimento oltre del Mimit, delle organizzazioni sindacali, di Stellantis, delle Regioni e di Anfia con l'obiettivo sottoscrivere un Accordo di Sviluppo entro la fine dell'anno". Così in una nota congiunta il segretario generale Fim Csil, Roberto Benaglia, e del segretario confederale Cisl, Giorgio Graziani. "Ad oggi non siamo ancora di fronte a risultati concreti, ma abbiamo ribadito al Ministro Urso che abbiamo bisogno che gli accordi con Stellantis, non registrino solo il dato attuale delle produzioni, degli investimenti, già frutto di incontri con l'azienda, anche presso il tavolo Ministeriale. Dobbiamo concentrarci su ulteriori interventi da chiedere per determinare un incremento produttivo e su quali prospettive positive per il futuro costruire". "Per noi l'accordo di sviluppo complessivo deve essere necessariamente condiviso con le organizzazioni sindacali e deve definire proposte e risultati concreti, sia dal punto di vista strategico complessivo che produttivo". "Abbiamo anche ribadito che il protocollo generale di impostazione tra Governo e Stellantis, non deve pregiudicare il confronto e l'azione del sindacato nella costruzione dell'accordo di Sviluppo, oltre ad aver chiesto e ottenuto un ulteriore incontro sindacale al Ministero, prima dell'incontro tra azienda e MiMIT nella prima decade di settembre", concludono i sindacalisti.