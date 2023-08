Stellantis: Urso, ripreso la situazione dopo che per anni nulla

"Dopo 20 anni in cui si sono spenti gli stabilimenti nel nostro paese riprenderemo ad aumentare la produzione italiana di auto e veicoli commerciali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando di Stellantis a Omnibus su La7. "Stellantis è nata 3 anni fa. Chi era al governo allora cosa ha fatto? Cosa hanno fatto gli altri governi in 10 anni? Nulla. Io ho dovuto riprendere una situazione che vedeva la produzione di auto in Italia scendere. Io mi sono confrontato con Stellantis, con i sindacati, con le Regioni anche di sinistra, l'associazione dell'automotive e siamo al punto che finalmente avremo un'intesa, un piano di lavoro, con Stellantisi che l'ha confermato ieri, in cui saranno indicati obiettivi chiari di aumento della produzione delle auto e veicoli commerciali in Italia", ha detto.